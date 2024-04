TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Zum Abschluss des 28. Spieltags werden am heutigen Sonntag, dem 7. April, noch einmal zwei Begegnungen ausgetragen. Zuerst steht das Rückspiel (Hinspiel: 1:1) zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg an, ab 15.30 Uhr geht es in der PreZero-Arena (Sinsheim) zur Sache.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Bundesliga, 28. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Augsburg 17.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach

Wenn Ihr wissen möchtet, wo der Spaß im TV und Livestream übertragen wird, seid Ihr in diesem Artikel genau richtig!