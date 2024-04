Bayer Leverkusen soll über Verpflichtung von Sporting-Star Trincão nachdenken

Barça hatte Trincão im Jahr 2020 für knapp 31 Millionen Euro aus Braga verpflichtet. Bei den Katalanen konnte er sich allerdings nicht durchsetzen, obwohl Ex-Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu ihn einst als "besten U21-Spieler Europas" bezeichnete.

2021/22 und 2022/23 wurde Trincão zunächst an Wolverhampton und dann an Sporting verliehen, vergangenen Sommer wechselte er für sieben Millionen Euro fest zum derzeitigen Tabellenführer Portugals.

Nach einem schwierigen ersten Halbjahr spielt Trincão in der zweiten Saisonhälfte eine wichtige Rolle bei Sporting. Bis dato sind ihm in der laufenden Spielzeit in 40 Pflichtspieleinsätzen sieben Tore und acht Assists gelungen.