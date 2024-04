"Bayern-Gen? Das ist hinfällig!" Box-Ikone spricht über Bayer Leverkusen und den FC Bayern München

"Ich freue mich gerade wahnsinnig über die jüngsten Erfolge. Vor allem, weil die ganzen Misserfolge, auf die Leverkusen oft reduziert wird, Stichwort 'Vizekusen', ein für alle Mal Geschichte werden", sagte der bekennende Leverkusen-Fan im Interview mit Sport1.

Die Werkself hat als Spitzenreiter 16 Punkte Vorsprung auf München und kann an diesem Wochenende die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte eintüten.

"Leverkusen hat alle schweren Zeiten überstanden und umso schöner ist es jetzt, dass sie diesen Fluch besiegen und hinter sich lassen. Die Mannschaft ist einfach zusammengewachsen", so Maske: "Das Verrückte ist, dass, egal wer auf dem Platz steht, es funktioniert. Sie schaffen es, jeden zu ersetzen. Sie stehen zusammen und glauben immer an sich. Das zeigen ja auch die vielen Siege beziehungsweise Punktgewinne in allerletzter Sekunde."

Es sei oft die Rede "vom Bayern-Gen, vom bayerischen Blut", meinte der 60-jährige Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht: "Das ist aber mittlerweile hinfällig. Das ist jetzt Leverkusener Blut, das muss jetzt Leverkusen-Gen heißen."

Ganz besonders begeistert ist Maske von Trainer Xabi Alonso. "Der hat einfach Temperament. Aber er kann das unheimlich gut kontrollieren und weiß genau, wann er wie viel geben muss. Er hat ein wahnsinniges Gefühl für seine Spieler und für die Situation. Er ist einer der Trainer, die das Besondere haben, der die Spieler mitreißen und immer wieder neu motivieren kann. Er ist ein Menschenfänger - auf positive Art und Weise", so der gebürtige Brandenburger.