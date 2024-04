Gladbach vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird Gladbach vs. Union Berlin heute nicht gezeigt. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen bei DAZN, so wie bei allen Sonntagsspielen der Bundesliga in dieser Saison.

Livebilder vom ersten Sonntagsspiel des heutigen Tages gibt es auf dazn.com oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV ab 15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl kommentiert Uli Hebel gemeinsam mit Kneißl das Spiel. Zudem ist Reporter Freddy Harder im Einsatz. Um das Spiel live zu sehen, benötigt Ihr das Unlimited-Paket oder DAZN-Football.

Wer in Verbindung mit einem bereits abgeschlossenen Vertrag eines anderen Anbieters (Magenta, Vodafone, ...) die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 auf seinem TV-Gerät empfangen kann, der kann sich Gladbach vs. Union Berlin heute auf DAZN 1 ansehen.