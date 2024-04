FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga geht es am heutigen Samstag, dem 27. April, zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt zur Sache. Um 15.30 Uhr wird die Partie in der Münchner Allianz Arena angepfiffen.

Für den FC Bayern München geht es in der Liga nur noch um die Vizemeisterschaft, Eintracht Frankfurt kämpft hingegen noch um die internationalen Ränge. Das Hinspiel gewannen die Adler 5:1.