FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der 31. Spieltag der Bundesliga ist bereits in vollem Gange, am heutigen Samstag, dem 27. April, steht das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt an. Ab 15.30 Uhr rollt in der Allianz-Arena in München der Ball.

Bundesliga, 31. Spieltag: Die Spiele am heutigen Samstag

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr FC Bayern München Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr RB Leipzig Borussia Dortmund 15.30 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 15.30 Uhr FC Augsburg Werder Bremen 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart

Aber wer überträgt den Spaß im TV und Livestream? SPOX liefert die Antwort!