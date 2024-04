FC Augsburg vs. Union Berlin heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 12. April, startet der 29. Spieltag der Bundesliga mit der Partie zwischen dem FC Augsburg und Union Berlin. Das Duell wird um 20.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg angestoßen.

Die heutigen Gäste aus Berlin mussten am vergangenen Spieltag einen Dämpfer hinnehmen. Gegen den Spitzenreiter aus Leverkusen verlor Union knapp mit 0:1. 29 Zähler hat Union Berlin aktuell auf dem Punktekonto und liegt damit in der Tabelle auf Rang 13.

Als Tabellensiebter kämpft der FC Augsburg wenige Spieltage vor dem Ende um die Europapokalplätze. Die Augsburger verloren am letzten Spieltag allerdings gegen einen direkten Konkurrenten um die internationalen Plätze. Gegen die TSG Hoffenheim unterlag die Mannschaft von Jess Thorup mit 1:3. Wie läuft es für die heutigen Gastgeber gegen Union Berlin?