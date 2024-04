Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, 5. April, beginnt der 28. Spieltag der Bundesliga mit einer Partie. Eintracht Frankfurt hat am Abend Werder Bremen zu Gast. Angepfiffen wird das Spiel im Deutsche-Bank-Park um 20.30 Uhr.

Die Frankfurter Eintracht will auch in der kommenden Saison in einem internationalen Wettbewerb spielen. Derzeit liegen die Hessen dafür im Soll. Als Sechster liegen sie zwar neun Punkte hinter RB Leipzig, haben aber fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger FC Augsburg und SC Freiburg.

Werder Bremen hat mit dem Kampf um Europa aber auch mit dem Abstiegskampf wohl nichts mehr zu tun. Von Relegationsplatz 16 trennen die Hanseaten zehn Punkte.