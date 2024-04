Darmstadt 98 vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Zwei Mal wird am heutigen Sonntag, 14. April, in der Bundesliga um Punkte gespielt. Los geht es mit der Partie des 29. Spieltags zwischen Darmstadt 98 und dem SC Freiburg. Angepfiffen wird das Spiel am Böllenfalltor um 15.30 Uhr.

Die Gäste aus dem Breisgau wollen auch in der nächsten Saison international spielen. Dafür benötigen sie nach der Niederlage am vergangenen Spieltag gegen RB Leipzig dringend Punkte. Als Neunter liegen sie punktgleich mit dem FC Augsburg (7.) und der TSG Hoffenheim (8.). Im Idealfall qualifizieren sich acht Bundesligisten für einen internationalen Wettbewerb.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hat nach der Niederlage im Kellerduell gegen Mainz keine große Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt. "Wir haben einen gesunden Realismus. Dass große Wunder, was wir gebraucht hätten, ist noch größer geworden", sagte der 50-Jährige. Die Lilien liegen sechs Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte hinter dem Relegationsplatz und haben dabei noch die deutlich schlechtere Tordifferenz als die Mainzer