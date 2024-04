Abschied offenbar beschlossen: VfB Stuttgart gibt im Sommer offenbar Star ab

Für eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro könnten die Stuttgarter den ehemaligen Dortmunder an sich binden. Dieses Geld will man sich am Neckar laut der Boulevardzeitung jedoch sparen, um bei den Transferaktivitäten im Sommer mehr Spielraum zu haben.

Zudem hat es der 28-Jährige beim VfB nicht über den Status des Einwechselspielers hinaus geschafft. Auf seiner Position ist die Konkurrenz groß: Angelo Stiller und Atakan Karazor sind dort gesetzt, zur neuen Spielzeit kommt mit Yannik Keitel vom SC Freiburg ein weiterer Akteur hinzu.

Am 1. Februar schloss sich Dahoud vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion dem Überraschungsteam der Bundesliga, das derzeit auf Platz vier liegt, an. Seitdem absolvierte er zwölf Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer gelang.

Insgesamt kommt Dahoud aber auf lediglich 194 Einsatzminuten, nur einmal stand er für Stuttgart in der Anfangsformation. Zuvor bei den Südengländern erging es ihm nicht besser: Dort kam Dahoud in der Hinrunde auf nur 14 Einsätze.

Im vergangenen Sommer war er nach sechs Jahren bei Borussia Dortmund ablösefrei zur Mannschaft von Trainer Roberto de Zerbi gewechselt. In Brighton besitzt Dahoud noch einen Vertrag bis 2027.