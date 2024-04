Warum wird Bayer Leverkusen auch Vizekusen genannt? Wie der Name schon sagt...

Saison Tabellenplatz Punkte Trainer 1996/97 2 69 Christoph Daum 1998/99 2 63 Christoph Daum 1999/2000 2 73 Christoph Daum 2001/02 2 69 Klaus Toppmöller 2010/11 2 68 Jupp Heynckes 2023/24 aktuell 1, am Ende ? 70 Xabi Alonso

Das Klischee des "ewigen Zweiten" hat nun aber ein Ende.

Am 14. April machte Xabi Alonsos Mannschaft die Meisterschaft mit einem 5:0-Sieg perfekt.

Außerdem hatte die Werkself nur in der Saison 1999/2000 am Ende mehr Punkte (73) auf dem Konto. Bereits jetzt sind es 70. In den acht verbleibenden Bundesliga-Partien reichen demnach drei Zähler für den vereinseigenen Punkterekord aus.

Außerdem ist sogar noch der Triple-Sieg möglich. Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League ist Bayer noch im Rennen.