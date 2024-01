"Womit ich nicht einverstanden bin...": Leonardo Bittencourt musste bei Werder Bremen zum Rapport

Auch Fritz meldete sich am Freitagnachmittag zu Wort: "Es war wirklich ein gutes Gespräch und auch Verständnis da von Leos Seite", sagte der Ex-Profi auf der Pressekonferenz vor dem Werder-Spiel beim VfL Bochum am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): "Er hat Wünsche geäußert, aber ich habe auch oft Wünsche. Es bedarf oft ein bisschen Zeit, um sich einzugewöhnen. Man sollte den Jungs, die neu dazustoßen auch die nötige Zeit geben", sagte Fritz und schloss: "Es ist jetzt abgehakt und wir bereiten uns auf das Spiel gegen Bochum vor."

Bittencourt hatte unter anderem gesagt, dass er sich "schon wünschen" würde, "dass wir Jungs dazubekommen, die uns sofort helfen können. Das war in den letzten Jahren nicht unbedingt der Fall" und angedeutet, dass einige Spieler den Braunschweig-Test nicht wirklich ernst genommen hatten. "Das geht nicht", sagte Baumann: "In der Hinrunde haben wir es in einigen Spielen nicht geschafft, den Schalter umzulegen. Deshalb ist es wichtig, immer fokussiert zu sein."