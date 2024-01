"Vielleicht hilft es auch uns": Darum ist Timo Werner reif für die Insel

Timo Werner nur zweimal in der Startelf

In der Bundesliga spielte Werner, der in Leipzig einen Vertrag bis 2026 besitzt, in der laufenden Saison nur zweimal von Beginn an, in der Champions League kein einziges Mal. Insgesamt schoss der 27-Jährige in 14 Pflichtspieleinsätzen zwei Törchen, was auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben sein dürfte. "Timo hat den Anspruch, unangefochtener Stammspieler zu sein. Die Tendenz ging jetzt nicht in die Richtung, deswegen ist es für beide Seiten eine gute Entscheidung", sagte Rose.

Die Wende soll in der Premier League gelingen - eine Liga, die Werner bestens kennt. Bei Chelsea hatte er von 2020 bis 2022 zwei durchwachsene Jahre, wobei seine Leistungen immer kritischer bewertet wurden, als es die Zahlen hergaben. Auf dem Papier stehen 23 Tore und 21 Vorlagen in 89 Spielen sowie der Gewinn der Champions League. Im Kopf blieben den englischen Fans vor allem Youtube-Videos von vergebenen Chancen. Als Ersatz von Spurs-Star Heung-Min Son, der beim Asien-Cup weilt, hat Werner also auch hier noch eine Rechnung offen.