Deniz Undav macht den Guirassy: VfB Stuttgart schlägt RB Leipzig klar

Deniz Undav schlug sich mit seinen Teamkollegen vom VfB Stuttgart strahlend ab, genoss die Fanchöre in der Kurve - und wirkte dabei kaum wie ein Matchwinner: Durch seine Drei-Tore-Gala beim 5:2 (2:1) gegen Pokalsieger und Champions-League-Rivale RB Leipzig allerdings verdankten die Schwaben ihre Rückkehr in die Spur nach dem Fehlstart ins neue Jahr beinahe nur dem 27-Jährigen.

"Ich muss noch in die Schiedsrichterkabine und nach dem Ball fragen", sagte Undav am Sky-Mikrofon nach seinem ersten Bundesliga-Dreierpack (30., 56. und 75.). Den wichtigen Erfolg gegen die Sachsen, bei dem auch Enzo Millot (25., Handelfmeter) und Jamie Leweling (48.) trafen, bewertete der Leihspieler noch zurückhaltend: "Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass es nicht nur nach dem Willen geht. Wir müssen kleine Brötchen backen und in ein paar Wochen schauen, wo wir stehen."

Im Lager der seit vier Bundesliga-Runden sieglosen Gäste, für die Benjamin Sesko (32.) und Lois Openda (55.) nur wirkungslose Ergebniskosmetik betrieben, herrschte das atmosphärische Kontrastprogramm zur Freude der Stuttgarter. "Es war ein Scheißspiel von uns. Wir haben jetzt zwei Topspiele nacheinander verloren und laufen unseren Ansprüchen nur hinterher", meinte Benjamin Henrichs zur dritten Pleite im dritten Spiel nach dem Jahreswechsel: "Es muss sich schwer etwas ändern."

Sein Kollege Lukas Klostermann pflichtete nach der ersten Niederlage im zwölften Duell mit Stuttgart, das im vierten Versuch erstmals ohne seinen beim Afrika-Cup aktiven Topstürmer Serhou Guirassy gewinnen konnte, bei: "Wenn wir öfter so spielen, werden wir nicht mehr viele Spiele gewinnen." Am Sonntag könnte Leipzig seinen Champions-League-Platz vorerst an Borussia Dortmund verlieren.