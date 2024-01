FSV Mainz - VfL Wolfsburg 1:1: Zähes Remis! 05er treten auf der Stelle

Vaclav Cerny (12.) brachte die Gäste in Führung, Silvan Widmer (61.) rettete Mainz zumindest einen Punkt. In der Tabelle treten die Rheinhessen durch das achte Remis der Saison mit nur elf Punkten auf der Stelle. Doch auch Wolfsburg (20 Punkte) blieb in der ersten Halbserie klar hinter den eigenen Erwartungen und steht im Bundesliga-Niemandsland.

Der FSV legte einen engagierten Start hin, bestimmte das Geschehen in den ersten zehn Minuten - und lag trotzdem plötzlich hinten: Cerny erzielte mit dem ersten Torschuss der Partie von der Strafraumkante die Führung für den VfL. Damit weckte er auch die Wolfsburger Fans, die wohl aus Protest gegen den Investoren-Deal der DFL in den ersten zwölf Minuten ihre Unterstützung verweigert hatten. "Nein zu Investoren in der DFL" stand auf einem Banner vor dem Block des VW-Klubs.