VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nach der 1:3-Niederlage gegen Gladbach am vergangenen Wochenende will der VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur.

Dafür muss Kellerkind VfL Bochum geschlagen werden. Der Klub aus dem Ruhrgebiet holte im ersten Spiel des neuen Jahres ein 1:1 gegen Werder Bremen.

Die Partie im Bochumer Vonovia Ruhrstadion beginnt am heutigen Samstag (20. Januar) um 15.30 Uhr.

Im Hinspiel hatten die Schwaben vor heimischer Kulisse deutlich mit 5:0 gewonnen.