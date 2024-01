Union Berlin vs. Darmstadt 98 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream

Am heutigen Sonntag, dem 28. Januar, stehen die letzten beiden Partien des 19. Spieltags an. Im ersten des Tages treffen Union Berlin und Darmstadt 98 im Stadion An der Alten Försterei aufeinander. Ab 15.30 Uhr rollt dort der Ball.

Dieser Artikel liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Berlin vs. Darmstadt im TV und Livestream.