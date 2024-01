© getty

Sky, neue Preise für Bundesliga und Live-Sport: Was kostet das Abonnement bei WOW?

Sky informierte am 4. Januar seine Kunden über die Preiserhöhung bei WOW. Diese gilt ab dem 15. Februar 2024.

"Beginnend mit dem 15. Februar 2024 erhöht sich das Live-Sport Monatsabo von 29,99€ auf 35,99€ mtl. Diese Erhöhung tritt am Ende deiner vereinbarten Laufzeit in Kraft", so der genaue Wortlaut in der Mitteilung.

Künftig müsst Ihr also monatlich sechs Euro mehr bezahlen, um das Angebot von WOW abrufen zu können. Die guten Nachrichten: Alle bestehenden Abos sind bis zum Ende ihrer Laufzeit nicht von der Preiserhöhung betroffen.

Bis dahin können Neukunden zudem ein Abonnement für 24,99 Euro im Monat abschließen.

Kunden, die ihr WOW-Abo erst in den vergangenen vier Wochen abgeschlossen haben, sollen von der Preiserhöhung erst zu einem späteren Zeitpunkt betroffen sein.