RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 20. Januar, trifft zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga RB Leipzig auf Bayer Leverkusen. Das Topspiel am 18. Spieltag beginnt um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena, Leipzig.

Spitzenreiter Bayer Leverkusen ist erfolgreich in das neue Kalenderjahr gestartet. Gegen den FC Augsburg gewann das Team von Xabi Alonso am vergangenen Wochenende mit 1:0. Die drei Punkte mussten sich die Leverkusener allerdings hart erarbeiten, erst in der Nachspielzeit erzielte Exequiel Palacios das Tor des Tages.

RB Leipzig verlor dagegen zum Abschluss der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt. Gegen die SGE mussten die Leipziger vor heimischer Kulisse eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Wie läuft es heute für die Gastgeber in der Red Bull Arena?