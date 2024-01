FC Bayern München: Wo läuft FC Augsburg vs. FCB im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern München will im Kampf um den Titel weiter an Spitzenreiter Bayer Leverkusen dranbleiben. Dafür muss am heutigen Samstag (27. Januar) aber ein Sieg beim FC Augsburg her.

In diesem Fall würde der deutsche Rekordmeister vorerst auf einen Punkt heranrücken, das Team von Xabi Alonso kann den alten Vorsprung am Abend gegen Borussia Mönchengladbach wiederherstellen.

Bitter: Trainer Thomas Tuchel muss gleich auf mehrere Stammkräfte in der Defensive verzichten. Passiert also nochmal etwas auf dem Trasfermarkt?

Die Partie in der Augsburger WWK Arena wird um 15.30 Uhr angepfiffen.