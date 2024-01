Eintracht Frankfurt vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Auch in der Winterpause liegt ein bisschen Bundesliga in der Luft. Am heutigen Samstag (6. Januar) treffen Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg in einem Testspiel aufeinander.

Die beiden Europapokal-Teilnehmer messen sich ab 13 Uhr im Deutsche Bank Park in der hessischen Metropole.

In Frankfurt dürften die Augen vor allem auf Neuzugang Donny van de Beek gerichtet sein. Der Mittelfeldspieler wurde per Leihe von Manchester United mit anschließender Kaufoption an den Main geholt.

In der Hinrunde hatten sich die SGE und Freiburg am 5. Spieltag mit 0:0 getrennt. Das Rückspiel steigt dann am 18. Februar bei den Breisgauern.