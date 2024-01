BVB: Wo läuft Darmstadt 98 vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Der BVB war in den vergangenen Tagen vor allem wegen der Rückkehr von Jadon Sancho in aller Munde, nun wird es wieder auf dem Platz ernst. Die Schwarz-Gelben sind beim SV Darmstadt zu Gast, was bedeutet, dass im Merck-Stadion am Böllenfalltor gespielt wird. Um 18.30 Uhr soll es dort losgehen.

Ihr benötigt Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream? Wir liefern Antworten.