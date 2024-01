BVB: Wo läuft 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Der 1. FC Köln trifft am 18. Spieltag der Bundesliga auf den BVB. Die Begegnung beginnt am heutigen Samstag, den 20. Januar, um 15.30 Uhr. Als Austragungsort des Spiels dient das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Der BVB kann nach dem Sieg gegen den SV Darmstadt 98 am vergangenen Wochenende heute den zweiten Erfolg in Serie einfahren und damit weiter Anschluss an die Champions-League-Ränge halten. Die Schwarzgelben gehen als Favorit in die Partie gegen den 1. FC Köln, der mit nur elf Zählern zum Rückrundenstart auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt

Das Hinspiel am vergangenen August entschied der BVB gegen die Kölner denkbar knapp mit 1:0 für sich. Siegt der BVB auch heute in Köln?