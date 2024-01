BVB vs. VfL Bochum heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Ihr könnt das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum heute in voller Länge sehen. Im Pay-TV heißt Eure Anlaufstelle DAZN 1, online könnt Ihr auf der DAZN-Website oder in der App einschalten. Dieses Team ist in Dortmund vor Ort:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Tim Borowski

Wenn Ihr das Programm von DAZN empfangen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement - für die Bundesliga müsst Ihr Euch DAZN Unlimited sichern. Das teuerste Paket des Streamingdienstes ist ab 29,99 Euro im Monat zu haben (Jahresabo mit Einmalzahlung).