Termin steht fest: FC Bayern München gegen Union Berlin findet im neuen Jahr statt

Das am vergangenen Samstag aufgrund der heftigen Schneefälle in München abgesagte Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird am 24. Januar 2024 (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag bekannt.

Die Begegnung konnte aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken rund um die Allianz Arena am vergangenen Samstag nicht ausgetragen werden.

Ein Nachholtermin noch in diesem Jahr kam nicht zustande.