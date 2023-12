Petition gestartet: Fans von Bundesligist fordern Rauswurf von Klub-Boss

Die Fans des Bundesligisten 1. FC Köln fordern die Entlassung von Sport-Geschäftsführer Christian Keller. Aus diesem Anlass startete ein Teil der Anhängerschaft eine Petition.

"Die Existenz unseres Vereins steht auf dem Spiel. Seine Unfähigkeit hat zu einer Reihe von Fehlern geführt, die den Verein in eine prekäre Lage gebracht haben", hieß es in dem Aufruf.

Die Kölner hatten sich am Donnerstag von Trainer Steffen Baumgart getrennt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft derzeit. Zudem wurde vom Internationalen Sportgerichtshof CAS die Transfersperre bestätigt. Der FC darf damit ein Jahr lang keine neuen Spieler verpflichten.

Keller (45) trat seinen Posten in Köln am 1. April 2022 an, zuvor war er bei Jahn Regensburg tätig. Als Keller übernahm, lag der FC unter Baumgart auf Europapokalkurs, am Ende der Saison 2021/22 belegte Köln Rang sieben und qualifizierte sich für die Conference League.

In der Folge war der Verein aber zu einem Sparkurs gezwungen, den Keller radikal umsetzte. Mehrere Leistungsträger wurden abgegeben.