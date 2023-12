kicker: Union Berlin fordert Verschiebung der Investor-Abstimmung

Union Berlin hat die Führung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und die weiteren 35 Erst- und Zweitligisten offenbar zu einer Verschiebung der Abstimmung über den Investoren-Einstieg aufgefordert. Dies berichtet der kicker unter Berufung auf ein von Union-Präsident Dirk Zingler unterzeichnetes Schreiben.

Demnach bitten die Köpenicker darin "das DFL-Präsidium, den für Montag geplanten Antrag nicht zu stellen". Die Abstimmung erfolge "zum falschen Zeitpunkt". Als Argument führt Zingler laut kicker unter anderem die zu erwartende niedrigere Ertragsbeteiligung im Vergleich zum Vorstoß im Mai an.

Nachdem im Mai der Einstieg eines Investors in den deutschen Profifußball krachend gescheitert war und es in der Folge zu heftigen Verwerfungen kam, gibt es einen zweiten Anlauf. Am Montag versammeln sich die Chefs der Erst- und Zweitligisten in Frankfurt/Main, um erneut über ein Geschäft mit einem Geldgeber abzustimmen. Der Ausgang scheint derzeit offen.