Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 2:1: Irres Finish! SGE dreht Spiel mit zwei Toren in der Nachspielzeit

Eintracht Frankfurt hält in der Bundesliga den Anschluss zu den Europapokalplätzen und geht dank eines späten Doppelschlags mit dem erhofften Stimmungsaufheller in die Weihnachtszeit. Am letzten Spieltag des Jahres bezwang das Team von Trainer Dino Toppmöller Borussia Mönchengladbach nach Rückstand mit 2:1 (0:1) und feierte den zweiten Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen (sechs Niederlagen).