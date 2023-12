1. FC Heidenheim - SC Freiburg 3:2: FCH siegt in der Nachspielzeit und baut dickes Polster auf

1. FC Heidenheim erzwingt Sieg gegen Freiburg in der Nachspielzeit

Heidenheim investierte wie so oft mehr ins Spiel als der Gegner, fand aber zunächst nur wenig Räume. Freiburg stand gut - aber nur bis zur 53. Minute, als Kleindienst bei einem Konter auf der rechten Seite plötzlich viel Platz hatte und praktisch ungestört den ebenfalls unbedrängten Dinkci bedienen konnte. Dessen Schuss aus 15 Metern flog links oben ins Tor.

Das Spiel nahm danach an Fahrt auf, es ging hin und her, vor allem Heidenheim schien die Führung erzwingen zu wollen - geriet aber erneut in Rückstand, nachdem Benedikt Gimber im Strafraum den Haken schlagenden Doan zu Fall gebracht hatte.

Freiburg versuchte den Vorsprung anschließend gegen tapfer anrennende Heidenheim über die Zeit zu bringen - war beim Ausgleichstreffer aber erneut nicht im Bilde: Kleindienst konnte abstauben. Zehn Minuten später unterlief Ginter der entscheidende Patzer.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 16. Spieltag