VfB Stuttgart: Transferhammer im Winter? Serhou Guirassy hat sich angeblich für englischen Topklub entschieden

Demnach bevorzuge der Stürmer der Schwaben einen Wechsel zu Newcastle United entschieden haben. Die Magpies werden schon länger mit Guirassy in Verbindung gebracht, auch Manchester United, der AS Roma und AC Milan wurde zuletzt Interesse nachgesagt.

Ein Wechsel in die Premier League galt jedoch am wahrscheinlichsten. Glaubt man der Sun, würde Newcastle das Tauziehen mit den Red Devils also gewinnen.

Das wird in dem Bericht mit dem angeblichen Interesse von Manchester an Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla untermauert, der nun als Favorit bei der Stürmersuche von Trainer Erik ten Hag gilt.

Der VfB Stuttgart sucht derweil schon nach einem Ersatz für den 27-Jährigen. Sky berichtete zuletzt von einem Interesse an Simon Banza von Sporting Braga.