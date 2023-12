© getty

Bundesliga, Rückrunde: Wann geht es mit dem 17. Spieltag weiter?

Deutsche Fußballfans müssen sich noch ein wenig gedulden. Bis die Bundesliga mit dem 17. Spieltag wieder fortgesetzt wird, vergehen noch mindestens zwei Wochen. Am Freitag, den 12. Januar 2024 ist es dann so weit und der FC Bayern München und die TSG Hoffenheim stehen sich zum Auftakt der 17. Spielrunde gegenüber.

Wie üblich folgt am Samstag dann der Großteil der Spiele, sechs an der Zahl. Davon werden fünf um 15.30 Uhr angepfiffen, eines um 18.30 Uhr. Am Sonntag steigen dann zwei weitere Partien.