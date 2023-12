Am heutigen Sonntag empfängt Mainz 05 zuhause den SC Freiburg. Wer das Duell im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Der FSV Mainz 05 will gegen den SC Freiburg ein bisschen Boden gutmachen. Die Mainzer befinden sich aktuell auf dem 17. Platz der Tabelle, die Gäste sind mit Rang neun ein wenig höher angesiedelt. Wer sich durchsetzt, erfahren wir ab 15.30 Uhr - dann wird die Begegnung angepfiffen.

Aber läuft der Spaß auch im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Mainz 05 vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Sonntagsspiele in der Bundesliga werden von DAZN übertragen, das gilt für das lineare Fernsehen und Livestreams. Ab 15 Uhr geht der Streamingdienst im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream via Website und App live, folgendes Team ist am Start:

Moderator: Benni Zander

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Sebastian Kneißl

Reporter vor Ort: Tobi Wahnschaffe

Wenn Ihr auf DAZN zugreifen möchtet, müsst Ihr DAZN Unlimited abonnieren. Die Kosten variieren je nach Bindungsdauer: Das flexible Monatsabo kostet 44,99 Euro, das Jahresabo 29,99 Euro pro Monat.

Mainz 05 vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Bundesliga im Liveticker

Wenn Ihr kein Abonnement von DAZN besitzt, schaut doch einfach bei uns vorbei! Wir tickern die Begegnung hier live mit:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg.

Mainz 05 vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Rieß - Widmer, van den Berg, Fernandes, Caci - Krauß, Barreiro - Gruda, J.-S. Lee, Richter - Ajorque

Rieß - Widmer, van den Berg, Fernandes, Caci - Krauß, Barreiro - Gruda, J.-S. Lee, Richter - Ajorque Freiburg: Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Sildillia, M. Eggestein, Höfler, Weißhaupt - Höler, Grifo - Gregoritsch

Bundesliga, Mainz 05 vs. SC Freiburg heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Spiel : Mainz 05 vs. SC Freiburg

: Mainz 05 vs. SC Freiburg Wettbewerb : Bundesliga, 13. Spieltag

: Bundesliga, 13. Spieltag Datum : 03.12.2023

: 03.12.2023 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr TV : DAZN2

: Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag