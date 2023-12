© getty

FC Bayern München, Vorbereitung: Auftakt, Termine, Zeitplan, Testspiele, Trainingslager - Fahrplan in der Winterpause

Im Kalenderjahr 2023 wird in München nichts mehr passieren, früh im neuen Jahr geht es jedoch bereits wieder ans Eingemachte. Am 2. Januar 2024 kehrt der Rekordmeister für das Auftakttraining wieder an die Säbener Straße zurück. Während der Vorbereitung liegt der Fokus auch klar aufs Trainieren, da lediglich ein Testspiel geplant ist. Am 6. Januar ist man zu Gast beim FC Basel, das Spiel im St. Jakob-Park in der Schweiz wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Als nächstes Spiel steht dann direkt schon das Bundesligaduell gegen die TSG Hoffenheim auf dem Plan. Gegen die Kraichgauer eröffnet das Team von Trainer Thomas Tuchel in der Allianz Arena um 20.30 Uhr den 17. Spieltag.

Erst danach reist der amtierende Meister für ein Trainingslager nach Faro in den Süden Portugals. Dort dauert das Trainingslager, das sich auf Team-Building fokussiert, vom 14. bis 18. Januar. Am 21. Januar geht es dann wieder in der Bundesliga gegen Werder Bremen weiter.

FC Bayern, Vorbereitung: Der Zeitplan