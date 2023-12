Zum Abschluss des 13. Spieltags der Bundesliga geht es heute noch zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt rund. Dieser Artikel liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Der FC Augsburg empfängt am 13. Spieltag zuhause Eintracht Frankfurt, zur Sache geht es also in der Augsburger WWK-Arena. Allzu weit auseinander liegen die beiden Vereine nicht, lediglich vier Zähler hinken die Fuggerstädter hinterher. Ob sie die aufholen können, erfahren wir ab 19.30 Uhr.

Aber nun zur wichtigsten Frage: Wo wird das Spiel zwischen Augsburg und Frankfurt im TV und Livestream gezeigt? Hier erfahrt Ihr es!

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Auch das letzte Spiel des heutigen Sonntags wird exklusiv von DAZN übertragen. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 19 Uhr, starten auf DAZN1 sowie in der App und auf der Website die Vorberichte. Das ist die Besetzung des heutigen Abends:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Tom Kirsten

Experte: Benny Lauth

Reporter vor Ort: Andres Veredas

Einen Haken hat die Sache: Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Von den drei Paketen, die zur Auswahl stehen, müsst Ihr zu DAZN Unlimited greifen, was 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat im Monatsabo kostet.

© getty Eintracht Frankfurt ist heute beim FC Augsburg zu Gast.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Bundesliga im Liveticker

Auch bei SPOX sind wir wieder mit von der Partie, wir tickern das Duell zwischen Augsburg und Frankfurt heute live mit.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz: Dahmen - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Engels, Demirovic, Vargas - P. Tietz

Dahmen - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Engels, Demirovic, Vargas - P. Tietz Freiburg: Trapp - Tuta, Pacho, Smolcic - Dina Ebimbe, Hasebe, Larsson, Max - Chaibi, Knauff - Marmoush

Bundesliga, FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Spiel : FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt

: FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb : Bundesliga, 13. Spieltag

: Bundesliga, 13. Spieltag Datum : 03.12.2023

: 03.12.2023 Uhrzeit : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr TV : DAZN1

: Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag