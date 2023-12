BVB, Vorbereitung in der Winterpause: Wohin fährt Borussia Dortmund ins Trainingslager?

Am 20. Dezember ging die erste Saisonhälfte in der Bundesliga zu Ende. Seitdem pausiert in Deutschland der Spielbetrieb. Auch Borussia Dortmund, das aus den vergangenen vier Ligaspielen lediglich drei Punkte mitnehmen konnte, ruht sich im Moment aus. Doch bald geht es wieder ans Eingemachte. Am 2. Januar 2024, um genau zu sein. An diesem Tag wird in Dortmund nämlich wieder trainiert.