In der Bundesliga wartet am heutigen Sonntag ein richtiger Kracher auf uns: Bayer 04 Leverkusen empfängt Borussia Dortmund. Wir verraten, wo der Spaß im TV und Livestream gezeigt wird.

Heute geht es in der Bundesliga zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund zur Sache. In anderen Worten: Der Tabellenführer empfängt den Fünftplatzierten. Los geht es um 17.30 Uhr, gespielt wird in der BayArena in Leverkusen.

Dass heute Spannung geboten ist, dürfte klar sein - aber wer ist im TV und Livestream zuständig? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel!

Bayer Leverkusen vs. BVB heute live im Free-TV, Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Es ist Sonntag, und das bedeutet, dass Ihr in Sachen Bundesliga nur bei DAZN fündig werdet. Der Streamingdienst zeigt das Duell zwischen der Werkself und dem BVB live und exklusiv in voller Länge auf DAZN1 und im Livestream via App oder Website. Dieses Team wird für Euch berichten:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Frederik Hader

Experten: Michael Ballack und Urs Meier

Reporter: Marco Hagemann

Kostenfrei ist der Spaß allerdings nicht. Um auf die Bundesliga zugreifen zu können, benötigt Ihr DAZN Unlimited - das teuerste der drei DAZN-Pakete. Es schlägt mit 44,99 Euro monatlich im Monats- oder 29,99 Euro monatlich im Jahresabo zu Buche.

Bayer Leverkusen vs. BVB heute live im Free-TV: Bundesliga im Liveticker

Wenn Ihr die Begegnung nicht live im TV und Livestream sehen könnt, klickt Euch doch einfach in unseren Ticker rein! Dort verpasst Ihr keine Aktion:

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bayer 04 Leverkusen vs. Borussia Dortmund.

Bayer Leverkusen vs. BVB heute live im Free-TV: Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz Dortmund: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer - Brandt, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Bundesliga, Bayer Leverkusen vs. BVB heute live im Free-TV: Wichtigste Infos

Spiel : Bayer Leverkusen vs. BVB

: Bayer Leverkusen vs. BVB Wettbewerb : Bundesliga, 13. Spieltag

: Bundesliga, 13. Spieltag Datum : 03.12.2023

: 03.12.2023 Uhrzeit : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr TV : DAZN1

: Livestream : DAZN

: Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag