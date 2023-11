Finale Partie des 11. Spieltags, RB Leipzig empfängt in der Bundesliga heute den SC Freiburg. Wir tickern die Begegnung hier live mit.

Wer kann heute wichtige Punkte im Rennen um Europa sammeln? Die Antwort gibt es hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. SC Freiburg Tore Aufstellung RB Leipzig Blaswich - Simakan, Klostermann, Lukeba, Raum - Schlager, Haidara, Xavi, Forsberg - Openda, Sesko Aufstellung SC Freiburg Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Sildillia, Höfler, Eggestein, Weißhaupt - Röhl, Höler, Grifo

RB Leipzig vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Wir stehen kurz vor dem Start der Partie, müssen aber noch das Schiedsrichtergespann vorstellen: Patrick Ittrich pfeift dieses Spiel heute. Sascha Thielert und Thomas Gorniak assistieren ihm. Im Kölner Keller sitzt Pascal Müller als VAR-Referee.

vor Beginn Das Spiel bildet den Abschluss des elften Spieltags der Bundesliga, die so einige interessante Partien zu bieten hatte. Klar ist, dass RB sich mit einem Sieg an Dortmund vorbeischieben kann. Freiburg könnte theoretisch mit Frankfurt punktetechnisch gleichziehen und den Blick dann wieder nach oben und nicht nach unten richten.

vor Beginn Ändern soll sich diese Horrorbilanz aus Sicht des SCF schnellstens, am besten heute, doch ohne Unterstützung der aktiven Fanszene. Die hat schon im Vorfeld angekündigt, diese Reise aufgrund des unbeliebten Gegners beziehungsweise dem häufig zitierten "Konstrukt" von Red Bull nicht anzutreten. Stattdessen wurde die zweite Mannschaft in der 3. Liga gegen Preußen Münster (2:2) unterstützt.

vor Beginn Leipzigs Truppe ist nach der Pleite in Mainz zurück in die Erfolgsspur gekehrt, will nun gegen die Breisgauer nachlegen. Ein gutes Omen dafür. Freiburg hat bislang kein einziges Spiel in Sachsen gewonnen. Ein 1:1 am 5. März 2022 war das Höchste der Gefühle bisweilen.

vor Beginn Christian Streich setzt auch im Osten auf "Jugend forscht". Der Kantersieg in der Conference League hat dem Trainer gezeigt, dass er mit Röhl, Weißhaupt und auch Adamu fähige Youngster im Team hat, die auch zu Erfolgen beitragen können. Heute spielen Weißhaupt und Röhl. Dass Adamu ins Spiel kommen kann, ist natürlich eine Möglichkeit.

vor Beginn Gegenüber dem 5:0 über Baka Topola am Donnerstag wird bei den Gästen nicht getauscht. Es spielt dieselbe Elf.

vor Beginn Beim SC Freiburg läuft diese Mannschaft auf: Atubolu - Gulde, Lienhart, Ginter - Weißhaupt, Höfler, Eggestein, Sildillia - Grifo, Höler, Röhl.

vor Beginn Marco Rose hat gegenüber dem 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Belgrad die Rotationsmanschine mal nicht angeschmissen. Bedeutet im Klartext: Klostermann kommt für Henrichs in die Partie, dafür rückt Simakan dann in der Abwehrkette nach rechts.

vor Beginn So startet RB Leipzig in die Partie gegen Freiburg: Blaswich - Raum, Lukeba, Klostermann, Simakan - Forsberg, Haidara, Schlager, Simons - Sesko, Openda.

vor Beginn Beide Vereine müssen bereits zum zweiten Mal in dieser Woche ran. RB Leipzig besiegte in der Champions League Roter Stern Belgrad 2:1 und zog dadurch in das Achtelfinale ein, die Breisgauer fegten Backa Topola 5:0 vom Feld und sind damit ebenfalls gut positionieren. Wer heute die Nase vorn hat? Rund eine Stunde vor dem Spiel folgen hier die Aufstellungen.

vor Beginn Spielstätte ist die Red Bull Arena in Leipzig, der Anpfiff ist für 19.30 Uhr angesetzt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. SC Freiburg!