Florian Wirtz spielt aller Voraussicht nach auch 2024/2025 bei Bayer Leverkusen

Florian Wirtz wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison für Bayer Leverkusen auflaufen. Das ließ Hans Wirtz, Vater und Berater des 20-Jährigen, nun durchblicken.

"Es gibt keine Gedankenspiele in irgendeine Richtung", sagte Hans Wirtz dem kicker zu den Gerüchten um einen Wechsel im kommenden Sommer. Mal wird Wirtz mit einem Transfer zum FC Bayern, mal mit allen möglichen ausländischen Klubs in Verbindung gebracht.

"Mein Bauch sagt mir: Florian ist noch jung. Er hat noch einen Teil seiner Entwicklung zu gehen. Dafür ist Leverkusen eine gute Ausbildungsstätte", meinte der Vater des deutschen Nationalspielers.

Wirtz steht in Leverkusen ohnehin noch bis 2027 unter Vertrag. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes hatte sich zudem zuletzt äußerst optimistisch geäußert, dass der offensive Mittelfeldspieler auch in der kommenden Saison für Bayer spielt.

"Wenn Simon Rolfes das sagt, wird das schon in diese Richtung gehen. Bayer Leverkusen hat durch den langen Vertrag schon einen kleinen Vorteil", sagte Hans Wirtz.

Wirtz war 2020 aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt. In der laufenden Saison kam er bislang in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er sechs Tore erzielte und zehn weitere Treffer vorbereitet hat.