In der Bundesliga duellieren sich heute der FC Bayern München und der 1. FC Heidenheim. Hier bekommt Ihr gezeigt, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Der FC Bayern München ist am heutigen Samstag, den 11. November, zum zweiten Mal in dieser Woche im Einsatz. Am Mittwoch bezwang der Rekordmeister den türkischen Topklub Galatasaray Istanbul in der Champions-League-Gruppenphase mit 2:1, nun wird in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim ein ähnliches Ergebnis angepeilt. Das Duell des 11. Spieltags geht um 15.30 Uhr los und wird in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV und Livestream?

Eine Free-TV-Übertragung zu Bayern gegen Heidenheim gibt es nicht. Wer live mit dabei sein möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an der Bundesliga und bietet die Partie bei zwei Sendern parallel an: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator Jonas Friedrich ist dabei ab 15.15 Uhr zu hören.

Zeitgleich wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga (HD) eine Konferenz zur Verfügung gestellt, die alle Bundesligaspiele mit Anpfiff um 15.30 Uhr überträgt.

Wer die Partie oder die Konferenz im Livestream von Sky verfolgen möchte, hat zwei Optionen zur Verfügung, die genau dies ermöglichen: zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen den Streamingdienst WOW.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Alternative bildet der Liveticker von SPOX, mit dem Ihr das Wichtigste vom Geschehen auf dem Rasen mitlesen könnt.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Heidenheim.

FC Bayern München: Wo läuft FCB vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim

FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

Allianz Arena (München) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

