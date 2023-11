BVB, News und Gerüchte: "Einfach intolerant!" Hans-Joachim Watzke kritisiert Pfiffe gegen Ilkay Gündogan

Bei der Nationalmannschaft verletzt sich Gregor Kobel während eines Trainings. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kritisiert die Pfiffe gegen Ilkay Gündogan. Die News zu Borussia Dortmund heute.

Bei den Schweizern ist Kobel hinter Yann Sommer (Inter Mailand) seit Jahren schon die Nummer zwei. In der Trainingseinheit kamen nur die Spieler zum Einsatz, die im EM-Quali-Spiel gegen Israel wenig oder gar nicht gespielt hatten.

Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat sich in einem Training der Schweizer Nationalelf verletzt. Das berichtet die Bild . Der Torhüter zog sich in einer Übungseinheit eine Oberschenkelzerrung zu und hat sein Team vorzeitig verlassen, um nach Dortmund zurückzukehren.

© getty

BVB, News: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kritisiert Pfiffe gegen Ilkay Gündogan

Borussia Dortmunds Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hat die Pfiffe gegen Ilkay Gündogan während des Länderspiels zwischen dem DFB-Team und der Türkei (2:3) am Samstag in Berlin kritisiert. "Das finde ich absolut nicht in Ordnung und dafür fehlt mir jegliches Verständnis, weil es einfach intolerant ist", sagte er der Bild.

Beim Duell in Berlin hatten zehntausende türkische Fans das Heim- in ein Auswärtsspiel für die deutsche Mannschaft verwandelt. Sie pfiffen Gündogan, der sich genau wie Mesut Özil für das DFB-Team und gegen die türkische Auswahl entschieden hatte, gnadenlos aus.

BVB: Die nächsten Spiele