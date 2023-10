VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker?

Der VfB Stuttgart empfängt heute in der Bundesliga den VfL Wolfsburg. SPOX zeigt Euch, wer sich um die Übertragung im TV und Livestream kümmert.

In der Bundesliga wird am heutigen Samstag, den 7. Oktober, der 7. Spieltag fortgesetzt. Eine von fünf Begegnungen bilden dabei der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg. Um 15.30 Uhr geht es in der Stuttgarter MHP-Arena los.

Die Stuttgarter sind die Überraschungsmannschaft zu Beginn der Saison. Während die Schwaben vergangene Saison gerade noch so dem Abstieg entrinnen konnten, gewannen sie in der laufenden Saison fünf ihrer sechs Ligaspiele. Großen Anteil daran hat Serhou Guirassy, der mit seinen zehn Toren die Torschützenliste anführt.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Zu Stuttgart gegen Wolfsburg wird heute keine Free-TV-Übertragung zur Verfügung gestellt. Um nichts vom Duell zu verpassen, muss man bei Sky vorbeischauen, da der Pay-TV-Sender alle Samstagsspiele der Bundesliga überträgt. Heute seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD) an der richtigen Stelle. Dort wird ab 15.15 Uhr das Einzelspiel gezeigt und von Marcus Lindemann kommentiert.

Wollt Ihr aber auch die Parallelspiele im Auge behalten, müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga Top Event oder Sky Sport Bundesliga (HD) anmachen. Wofür Ihr Euch auch entscheidet, der Zugang ist auf jeden Fall kostenpflichtig. Den Livestream könnt Ihr nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW aufrufen.

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im Liveticker?

Das Einzelspiel und die Konferenz werden auch live getickert. SPOX ist dafür verantwortlich.

Hier geht es zum Liveticker VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg.

Hier geht es zum Liveticker der Bundesligakonferenz.

Begegnung: VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 7

7 Datum: 7. Oktober 2023

7. Oktober 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

© getty

Stuttgart: Nübel - P. Stenzel, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor - Stiller - Millot - Silas, Führich - Guirassy

Nübel - P. Stenzel, Anton, Zagadou, H. Ito - Karazor - Stiller - Millot - Silas, Führich - Guirassy Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Lacroix, Zesiger, Maehle - Svanberg, Arnold - Gerhardt - Majer, Tiago Tomas - Wind

