Der FC Bayern München gastiert am heutigen Samstag in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Wer die Partie zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der FC Bayern München will nach der Länderspielpause den sechsten Sieg im achten Spiel in der laufenden Bundesliga-Saison einfahren. Und die Chancen stehen dafür nicht schlecht.

Mit Mainz 05 erwatet den deutschen Rekordmeister eines der größten Krisen-Teams dieser Spielzeit. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson sammelte bislang nur zwei Punkte, dementsprechend sind die Nullfünfer noch sieglos.

Anpfiff des Spiels in der Mainzer MEWA Arena ist um 18.30 Uhr am heutigen Samstag (21. Oktober).

Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie live? Das verrät Euch SPOX.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FCB im TV und Livestream?

Eine Übertragung im Free-TV wird es für die Begegnung zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München nicht geben. Dafür habt Ihr aber einige andere Optionen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FCB im TV?

Das Gastspiel des FC Bayern München in Mainz könnt Ihr im TV live in voller länge bei Sky sehen.

Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und hat somit auch das heutige Topspiel im Programm. Sky Sport Bundesliga 1 und UHD/HDR lauten Eure Anlaufstellen.

Für die Live-Berichterstattung aus dem Stadion der Mainzer ist Moderator Sebastian Hellmann mit den beiden Experten Lothar Matthäus und Julia Simic verantwortlich. Als Kommentator fungiert Wolff Fuss.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FCB im Livestream?

Auch einen Livestream bietet der Bezahlender an. Auf diesen können jedoch lediglich Kunden von Sky zugreifen.

Das also kostenpflichtige Angebot könnt Ihr entweder mit SkyGo oder WOW abrufen.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Mainz 05 vs. FCB im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gewohnt stellt SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Verfügung. Wir tickern alle Bundesligaspiele live und haben somit auch Mainz 05 gegen den FC Bayern München im Programm.

Hier geht's zum Liveticker für Mainz 05 vs. FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft Mainz 05 vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Begegnung: Mainz 05 vs. FC Bayern

Mainz 05 vs. FC Bayern Datum: Samstag, 21. Oktober

Samstag, 21. Oktober Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

FC Bayern München: Wo läuft Mainz 05 vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

M05: Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo, Lee

Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo, Lee FCB: Ulreich - Laimer, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

