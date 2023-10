BVB: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund gegen Union Berlin

Der BVB bleibt in der Bundesliga auf Kurs. Nach dem 4:2 (1:2) im Heimspiel gegen Union Berlin klettern die Dortmunder in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang zwei.

Die offensiv verbesserten Dortmunder ließen sich auch von den VAR-Festspielen im früheren Westfalenstadion nicht aus der Ruhe bringen. Gleich dreimal in kürzester Zeit griff der Videobeweis ein - zweimal gegen die Gastgeber. Der sonst so solide Abwehrchef Mats Hummels erlebte keinen guten Tag, dafür stach ein Defensivkollege hervor. Auch offensiv lief vieles besser beim BVB als zuletzt, vor allem nach dem Seitenwechsel. Die Noten und Einzelkritiken der Dortmund-Spieler.

© imago images kobel-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Gregor Kobel Das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung hätte sich Dortmunds Nummer eins wohl anders vorgestellt. Beim 1:1 durch Gosens (9.) machtlos, weil der Ball noch durch Füllkrug abgefälscht war. Auch gegen Bonuccis Elfmeter nach gut einer halben Stunde war kein Kraut gewachsen. Im Glück, dass Kral vor seinem Treffer leicht im Abseits war (18.). Mit der Faust zur Stelle bei Beckers frechem Versuch aus spitzem Winkel (43.) und auch bei Fofanas Abschluss kurz vor Ende der Partie (82.) Note: 3

© imago images marius-wolf-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Marius Wolf Sah nicht besonders sicher aus in den Duellen mit Berlins Becker. Auch im Spiel nach vorne nicht gut. Brachte kaum ein Anspiel an den Mann, eine gefährliche Flanke wollte Wolf nicht gelingen. Das hat er schon besser hinbekommen. Note: 4

© getty mats-hummels-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Mats Hummels Ausgerechnet am Tag nach seiner Nominierung für die Nationalmannschaft mit einem der schwächsten BVB-Auftritte der letzten Monate. Der Abwehrchef hatte große Mühe, die eigene Defensive zu ordnen. Verursachte zudem den Foulelfmeter zum 1:2. Bekam bei seiner Auswechslung trotzdem viel Liebe der Fans von Schwarz-Gelb. Note: 4

© getty nico-schlotterbeck-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Nico Schlotterbeck Auch Dortmunds zweiter Innenverteidiger hatte Anteil daran, dass die Berliner anfangs immer wieder gefährlich vors Tor kamen. Bei starken Standards durch Unions Trimmel kaum in der Lage, die Lufthoheit zu gewinnen. Glich diese Defizite aber in der Offensive aus. Scheiterte bei einem Ausflug in die Offensive nur knapp (45+5). Kurz nach dem Wechsel mit dem Kracher zum 2:2. Ganz wichtig fürs Dortmunder Gemüt. Rettete quasi im Gegenzug vor der Linie und bewahrte den BVB vorm erneuten Rückschlag. Mit den meisten Ballkontakten aller Dortmunder Spieler (110). Note: 2,5

© getty BVB vs. Union Berlin, Noten: Julian Ryerson Half für den Gelb-Rot-gesperrten Bensebaini auf der linken Abwehrseite aus. Auf der ungewohnten Position aber zu Beginn kaum eine Hilfe. Hatte immer wieder Mühe, seine alten Teamkollegen vom BVB-Tor fernzuhalten. Kämpfte sich aber in die Partie zurück, bekam Szenenapplaus für jede Grätsche. Belohnte sich dann mit dem Distanztreffer zum 4:2 (71.). Schon sein zweiter Saisontreffer. Note: 3

© getty emre-can-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Emre Can Was gegen Mailand unter der Woche noch gut funktionierte, klappte gegen die starken Gäste aus der Hauptstadt in der ersten Hälfte überhaupt nicht. Der Kapitän stand wieder sehr weit hinten und ließ so große Lücken im defensiven Mittelfeld. Nach dem Wechsel hatte er das Spiel deutlich besser im Griff. Starke Rettungsaktion gegen Becker (52.). Note: 3,5

© getty BVB vs. Union Berlin, Noten: Felix Nmecha Rückte für Özcan ins Zentrum. Kaum mal in der Lage, das Spiel der Berliner wirksam zu unterbinden. Erneut zu lässig in seiner Herangehensweise. Ging etwa mit einem Fehlpass in den Rücken der eigenen aufgerückten Abwehr ein hohes Risiko. Immerhin: sammelte mit dem Pass auf Schlotterbeck vorm 2:2 einen Assist. Note: 4

© getty BVB vs. Union Berlin, Noten: Donyell Malen Nicht so stark wie in den letzten Wochen. Fand kein Durchkommen auf der rechten offensiven Seite gegen Gosens und Diogo Leite. Beste Szene im ersten Durchgang: ein satter Kracher aus zwanzig Metern, den Union-Keeper Rönnow erst im zweiten Versuch festhielt. Note: 4

© getty Marco Reus hat sich in die Startelf zurückgekämpft. BVB vs. Union Berlin, Noten: Marco Reus Stark verbessert gegenüber dem Spiel in der Königsklasse. Mit der perfekten Vorlage zum 1:0 (7.) und auch Vorbereiter beim klugen Konter zum 3:2. Im Pech, dass der im Abseits stehende Füllkrug bei seinem zweiten starken Freistoß drangeht, der Ball wäre wohl auch so ins Tor gefallen. Die zwischenzeitlichen künstlerischen Pausen fielen nicht ins Gewicht. Note: 2,5

© getty bynoe-gittens-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Jamie Bynoe-Gittens Der junge Engländer rückte für Julian Brandt in die Startelf, konnte das Vertrauen aber nicht rechtfertigen. Sehr bemüht zwar, dribbelte sich auf der linken offensiven Seite aber immer wieder fest. Zu unpräzise in den Abspielen. Trainer Terzic hatte schon zur Pause ein Einsehen und nahm den 19-Jährigen vom Feld. Note: 4,5

© getty fuellkrug-1200 BVB vs. Union Berlin, Noten: Niclas Füllkrug Am Mittwoch Starter in der Champions League gegen Milan, jetzt im Duell mit Italiens Defensivstar Bonucci - für den früheren Zweitliga-Stürmer Füllkrug gehen gerade alle Fußballerträume in Erfüllung. Erzielte in bester Torjäger-Manier das frühe 1:0, brauchte dabei allerdings zwei Versuche. Sehr unglücklich, dass er Reus einen möglichen Treffer klaute. Note: 2,5