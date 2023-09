DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München bestreiten heute das Bundesliga-Topspiel des 6. Spieltags. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Fußballdeutschland blickt am heutigen Samstag nach Leipzig, wo in der Red Bull Arena das Bundesliga-Topspiel des 6. Spieltags zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München über die Bühne geht. Der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern München will die Revanche gegen die Leipziger. Zu Beginn der Saison kassierte das Team von Trainer Thomas Tuchel zu Hause gegen Leipzig eine 0:3-Niederlage. Von der Pleite konnte sich der FCB jedoch schnell wieder erholen. In der Liga ist man nach fünf Spieltagen ungeschlagen, der BVB ist mit einem Spiel und einem Punkt mehr Tabellenerster. RB nahm den Schwung mit in die Meisterschaft und steht aktuell bei vier Siegen in Folge. Lediglich ein Zähler trennt die heutigen Kontrahenten.

© getty Leroy Sané befindet sich in Topform.

RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream?

Für die Übertragung des Bundesliga-Topspiels zeichnet Sky heute verantwortlich. Der Grund: Sämtliche Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse sind beim Pay-TV-Sender zu sehen. Wer die Plattform aufgerufen hat, findet gleich vier Sender vor, die das Spiel von Anfang bis Ende übertragen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Eine Stunde vor Spielbeginn, um 17.30 Uhr, geht die Vorberichterstattung los. Damit sollen die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen auf das Duell eingestimmt werden.

Auch via Livestream lässt sich Leipzig gegen den FC Bayern verfolgen. Dafür wird jedoch ein SkyGo-Abonnement benötigt - es sei denn, Ihr habt Zugang zum Streamingdienst WOW, was die zweite Option darstellt.

Eine Free-TV-Übertragung wird nicht zur Verfügung gestellt.

Weiters tickert SPOX das Spiel der Runde live mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Ein- und Auswechslungen - bei uns geht Euch nichts durch die Lappen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. FC Bayern München.

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 6. Spieltag