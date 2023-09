Spitzenspiel in der Bundesliga! Der FC Bayern München misst sich heute auswärts mit RB Leipzig. Wo das Spektakel live im TV und Livestream läuft, erklärt SPOX.

Es ist Zeit für das Bundesliga-Topspiel der Woche. In diesem streiten RB Leipzig und der FC Bayern München am heutigen Samstag, den 30. September, um wichtige Meisterschaftspunkte. Dafür rollt in der Red Bull Arena ab 18.30 Uhr der Ball.

Leipzig gegen den FC Bayern ist nicht nur das Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenfünften, es ist auch auch das Duell zwischen dem amtierenden DFB-Pokalsieger und dem Meister. Beide befinden sich in guter Form: Der FC Bayern ist noch ungeschlagen, RB Leipzig gewann vier Spiele in Folge.

© getty Harry Kane schoss in fünf Ligaspielen für den FC Bayern sieben Tore.

Zwar nicht in der Bundesliga, jedoch mussten sich die Bayern in der Spielzeit 2023/24 den Leipzigern bereits einmal geschlagen geben. Zum Saison-Auftakt bezwangen die Roten Bullen die Münchner im DFL-Supercup mit 3:0.

FC Bayern München: Wo läuft RB Leipzig vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Wer vom Spektakel in Leipzig keine Sekunde verpassen möchte, schafft es nicht an Sky vorbei. Die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga hat der Pay-TV-Sender im Besitz und liefert dadurch die einzige Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Gleich vier Sender haben sich der Übertragung angenommen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Egal, für welchen Ihr Euch davon entscheidet, Ihr bekommt ab 17.30 Uhr die Vorberichte zum Spiel geliefert.

Sky stellt zudem auch eine Livestream-Übertragung zur Verfügung. Für diesen wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Darüber hinaus ist SPOX auch mit einem Liveticker zur Stelle, mit dem Ihr das Wichtigste aus Leipzig in Form von Einträgen beschrieben bekommt.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. FC Bayern München.

FC Bayern München: Wo läuft RB Leipzig vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. RB Leipzig

FC Bayern München vs. RB Leipzig Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 30. September 2023

30. September 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Red Bull Arena, Leipzig TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

