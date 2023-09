Der FC Bayern München empfängt den VfL Bochum am 5. Spieltag der Bundesliga. Das gesamte Duell könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Schafft der FC Bayern heute den Sprung an die Tabellenspitze? Verfolgt das gesamte Spiel hier im Liveticker!

FC Bayern München vs. VfL Bochum: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern startete mit drei Siegen in die Bundesligasaison, bevor es zum spektakulären 2:2 gegen Leverkusen kam am 4. Spieltag. Durch eine bessere Tordifferenz steht Bayer aktuell auch vor dem punktgleichen FCB an der Tabellenspitze, zudem ist Stuttgart gestern an den Bayern in der Tabelle vorbeigezogen. Vor knapp einem Jahr schlugen die Münchner den VfL Bochum vernichtend mit 7:0, im Februar 2022 gelang den Bochumern aber der Triumph mit 4:2 gegen den FCB.

Vor Beginn: Das Spiel am heutigen Samstagnachmittag (23. September) wird um 15.30 Uhr angepfiffen in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker FC Bayern München vs. VfL Bochum!