Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Darmstadt empfängt heute in der Bundesliga Werder Bremen. Hier klären wir Euch darüber auf, wie Ihr das Spiel live im TV, im Liveticker und im Livestream verfolgen könnt.

Bundesliga, Darmstadt 98 vs. Werder Bremen: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Mit Aufsteiger Darmstadt 98 und Werder Bremen eröffnen am heutigen Sonntag, 1. Oktober, zwei Mannschaften den letzten Teil des 6. Bundesligaspieltags, die sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt haben. Angepfiffen wird die Partie um 15.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor.

Darmstadt steht nach fünf Spieltagen auf Tabellenplatz 17. Erst ein Pünktchen holten die Lilien, im letzten Heimspiel beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Dem stehen vier teils klare Niederlagen gegenüber. Dass es keine einfache Saison für die Hessen würde, war den Verantwortlichen klar. Mehr als einen Punkt nach fünf Spieltagen hatten sie aber schon eingerechnet.

Werder Bremen gelang am vergangenen Samstag mit einem Erfolg gegen den 1. FC Köln ein Befreiungsschlag. Mit nunmehr sechs Punkten wendeten die Hanseaten einen aus ihrer Sicht schlechten Saisonstart ab.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen liegen in dieser Saison bei DAZN! Damit sollte auch die sicher oft gestellte Frage nach dem übertragenden Anbieter der Partie zwischen Darmstadt 98 und Werder Bremen geklärt sein - es ist der Streamingdienst DAZN. Eine Übertragung im Free-TV wird es also nicht geben.

Livebilder vom ersten Sonntagsspiele des heutigen Tages gibt es auf dazn.com oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten inklusive Smart-TV ab 14.45 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderator Elmar Paulke und Experte Benny Lauth kommentiert Lukas Schönmüller das Spiel.

Für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Es werden drei unterschiedliche Abo-Varianten angeboten.

DAZN bietet heute ab 14.45 Uhr auch eine Liveübertragung der Partie auf dem linearen TV-Sender DAZN 2 an. DAZN 2 ist aber nur in Kombination mit einem ebenfalls kostenpflichtigen Abo eines anderen Anbieters (Vodafone, Sky, Magenta TV) zu empfangen.

Darmstadt 98 vs. Werder Bremen heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Nichts vom Spiel Darmstadt 98 vs. Werder Bremen verpasst Ihr heute ebenfalls nicht im Liveticker von SPOX - und das sogar kostenlos. Bereits weit vor dem Spiel zeigen wir Euch beispielsweise in unserem Liveticker die Aufstellungen der beiden Teams.

Hier geht's zum Liveticker Darmstadt 98 - Werder Bremen.

© getty Torsten Lieberknecht ist der Trainer von Darmstadt 98.

