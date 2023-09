In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Wo das Spiel live im TV und Livestream läuft, bekommt Ihr hier gezeigt.

Zum Start des 6. Spieltags der Bundesliga stehen sich am heutigen Freitag, den 29. September, die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund gegenüber. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena, der Heimstätte der Hoffenheimer, in Sinsheim angepfiffen.

TSG HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

BVB: Wo läuft TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Wie in den meisten Fällen wird auch heute keine Free-TV-Übertragung zur Bundesliga zur Verfügung gestellt. Wer nichts vom Geschehen verpassen möchte, muss bei DAZN vorbeischauen, da der Streamingdienst alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga anbietet. Die Übertragung startet um 19.45 Uhr, mit von der Partie sind Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte, Experte Sebastian Kneißl und Reporter Freddy Harder.

© getty

Kostenlos ist der Zugang zu DAZN jedoch nicht, es wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Zur Auswahl stehen drei Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Von diesen drei Paketen schaltet jedoch nur DAZN Unlimited die Spiele der Bundesliga frei. Mit einem Super-Sports- oder World-Paket lassen sich zahlreiche andere Sportarten und Livestreams schauen, allerdings nicht die Bundesliga.

BVB: Wo läuft TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel zwischen der TSG und dem BVB einen Liveticker zum Mitlesen an. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Platz passiert.

Hier geht es zum Liveticker TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund.

BVB: Wo läuft TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 6

6 Datum: 29. September 2023

29. September 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: PreZero-Arena (Sinsheim)

PreZero-Arena (Sinsheim) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 6. Spieltag