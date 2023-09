BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko im Winter nach England oder Italien? - Jude Bellingham bekommt erneut Lobeshymnen bei Real Madrid

Teams aus England und Italien sollen BVB-Juwel Youssoufa Moukoko beobachten. Real Madrid bleibt weiterhin im Bellingham-Fieber. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Youssoufa Moukoko verlängerte seinen Kontrakt in Dortmund erst im Januar diesen Jahres. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2026.

Der U21-Nationalstürmer kommt beim BVB aktuell nicht auf die gewünschte Spielzeit . Schon in der vergangenen Transferphase stand ein Verbleib des Youngsters auf der Kippe - bei einer passenden Leihe oder einem Top-Angebot wären die Verantwortlichen der Borussia angeblich schwach geworden.

© getty

BVB, News: "Geboren, um für Real zu spielen" - Madrid feiert Jude Bellingham

Für Ex-BVB-Star Jude Bellingham läuft es seit seiner Ankunft bei Real Madrid nahezu perfekt. Er schießt die Königlichen quasi Woche für Woche zum Sieg und ist bereits jetzt absoluter Fan-Liebling in Spaniens Hauptstadt. Auch am Mittwochabend besorgte der 20-Jährige mit seinem Treffer zum 1:0 den Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin in der Champions League.

Bellingham wird momentan von Presse, Fans und auch eigener Mannschaft geadelt. "Jude wurde geboren, um für Real Madrid zu spielen, und wir sind glücklich, ihn bei uns zu haben. Ich hoffe, er wird weiterhin viele Tore schießen", schwärmte Innenverteidiger Nacho nach dem Spiel.

Bellingham kam erst im Sommer zu Real und kostete den Königlichen über 100 Millionen Euro Ablöse. Seit seiner Ankunft erzielte er sechs Tore in seinen ersten sechs Pflichtspielen. Zuvor lief Bellingham drei Jahre für den BVB auf und entwickelte sich vom Youngster zum Superstar. Insgesamt 132 Pflichtspiele absolvierte der Mittelfeldspieler für Borussia Dortmund.

BVB: Die kommenden Gegner von Borussia Dortmund