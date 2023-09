BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels hinterfragt Handspielregel - Heimspiel gegen Werder Bremen wird nicht verschoben

Nach den Vorkommnissen bei den Sonntagsspielen in der Bundesliga zweifelt Mats Hummels an der Handspielregel. Das Heimspiel gegen Werder Bremen wird nicht verschoben und ein Spanier leitet die CL-Partie gegen PSG. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Schiedsrichter Timo Gerach schaute sich die Szene anschließend am Monitor an und entschied auf Handelfmeter für die Fohlen und Rote Karte für Maglica - eine harte Entscheidung des Unparteiischen.

Nach erneut strittigen Handelfmetern in der Bundesliga zweifelte Mats Hummels die Regelungen bei diesen Vergehen nun öffentlich an. Auf X schrieb der Innenverteidiger: "Nach den beiden Sonntagsspielen heute muss man vielleicht mal überdenken, ob eine Berührung mit der Hand unbedingt auch ein Handspiel sein muss. Für mich sind das beides keine Situationen, die mit Elfmeter bestraft werden dürfen."

Dementsprechend hat Sportdirektor Sebastian Kehl versucht, eine Spielverlegung in die Wege zu leiten. Der 43-Jährige äußerte sich gegenüber der Bild dazu: "Wir haben natürlich - auch ich in meiner Person - mit der DFL, mit den Fernsehsendern und dem DFB gesprochen. Aber am Ende gibt es keine andere Lösung. Wir werden das Spiel an diesem Freitag austragen. Die Ansetzung steht."

Borussia Dortmund wollte sein Heimspiel gegen Werder Bremen verschieben, doch daraus wird nichts. Die Partie wird wie vorgesehen am Freitagabend, den 20. Oktober, angepfiffen. Das Problem: Nur zwei Tage zuvor - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den USA ein Länderspiel gegen Mexiko. Der BVB fühlt sich deshalb benachteiligt.

© getty

BVB, News: Effenberg rät Terzic zu personellem Wechsel

Stefan Effenberg hat BVB-Trainer Edin Terzic gelobt. "Ich finde, dass Edin Terzic einen sehr guten Job macht. Er hat sie in einer schwierigen Phase übernommen, sie zum Pokalsieg geführt. Er war letztes Jahr so knapp dran, Deutscher Meister zu werden. Ich verstehe die Kritik an ihm nullkommanull", schrieb "Effe" in seiner Sport1-Kolumne.

Allerdings rät der 55-Jährige dem Dortmund-Coach zu einer personellen Änderung. "Ich denke, dass Niclas Füllkrug jetzt die Chance bekommen sollte, von Anfang an zu spielen. Sébastien Haller ist nicht in Form, agiert noch nicht so, wie wir ihn kennen. Füllkrug ist mehr als eine Alternative. Diese Entscheidung muss Terzic jetzt treffen", so Effenberg.